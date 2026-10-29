Malaga, prima partita da titolare per Cajuste! Viene sostituito dopo 45 minuti

Notizie positive dalla Spagna per Jens Cajuste. Il centrocampista svedese, attualmente di proprietà della SSC Napoli, ha vissuto una tappa importante nel suo percorso di inserimento con la maglia del Malaga, scendendo in campo dal primo minuto nella sfida di Copa del Rey contro lo Sporting Alcazar.

Per il classe 1999 si tratta della terza presenza assoluta in stagione, ma soprattutto della prima occasione vissuta da titolare dal suo arrivo nel club andaluso. L'allenatore ha scelto di schierarlo dal 1' sulla fascia di sinistra, prima di procedere alla sua sostituzione a inizio secondo tempo, in modo da preservarne la condizione fisica.

La gara si è chiusa con un netto 3-0 in favore del Malaga, un successo rotondo che regala il passaggio del turno e permette a Cajuste di accumulare minuti preziosi e fiducia in vista dei prossimi impegni di campionato.