Infortunio Lobotka, Cerchione: "Si teme la frattura al perone! Ecco cosa filtra"

Ultime notizie SSC Napoli - L'infortunio di Stanislav Lobotka è stata senza dubbio la nota stonata della serata di Monza-Napoli 1-4. Lo slovacco ha lasciato lo stadio in stampelle.

Il giornalista Luca Cerchione sull'infortunio di Lobotka svela:

"Uscito in lacrime ed in barella. Il Napoli parla di trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. In esclusiva, vi possiamo dire che gli esami strumentali ai quali il ragazzo sarà sottoposto giovedì mattina, serviranno solo per escludere un eventuale interessamento del legamento. Ma anche e soprattutto l'interessamento del perone: in questo momento in casa Napoli si teme una frattura al perone per Lobotka. Nella migliore delle ipotesi, sei settimane di recupero".