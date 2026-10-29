Infortunio Lobotka, apprensione in casa Napoli: lascia lo stadio Brianteo in stampelle | FOTO
Ultime notizie Napoli - L’infortunio di Stanislav Lobotka crea non poca preoccupazione in casa Napoli. Il centrocampista slovacco si è infortunato alla caviglia durante uno scontro di gioco con Mangas nella partita Monza-Napoli 1-4 ed ha abbandonato il terreno di gioco in barella, con le mani sul volto.
Infortunio Lobotka, lascia il Brianteo in stampelle
Marco Landucci, vice allenatore della SSC Napoli, non ha nascosto la preoccupazione per l’infortunio di Lobotka nelle interviste post-partita ed anche in conferenza stampa. La prima diagnosi diramata dal club partenopeo parla chiaro: trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra.
Nella giornata di domani il giocatore verrà sottoposto ad esami clinici approfonditi che stabiliranno le sue effettive condizioni. Intanto, Lobotka ha abbandonato lo stadio Brianteo con l’ausilio delle stampelle ed un vistoso tutore, sotto la supervisione di un membro dello staff sanitario.
Ecco le immagini
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