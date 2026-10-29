Spalletti: "Juve-Napoli? Sentimenti forti per una città impossibile da non amare. L'emozione sarà al mille per mille"

Ultime notizie Napoli - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Genoa-Juventus 2-0 per commentare il prossimo turno Serie A che vede in programma il big match Juventus-Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Come vivrò l’avvicinamento a Juventus-Napoli? Lo vivrò con grande emozione, senso di umanità e sentimento forte verso un luogo a cui devo tanto e una città che è una città impossibile da non amare quando ci sei dentro, soprattutto se riesci a vincere un campionato. L’emozione sarà al mille per mille".