Monza-Napoli, Matteo Politano MVP del match: è decisivo con un gol ed un assist | FOTO

Ultime notizie Napoli - Matteo Politano è stato il migliore in campo di Monza-Napoli 1-4. A decretarlo è la Lega Serie A, considerato che il calciatore azzurro ha vinto il premio MVP grazie ad un gol ed un assist. Dopo il novantesimo minuto, l'azzurro ha posato fiero al centro del campo, mettendo in bella mostra l'ambito premio.

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