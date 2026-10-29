Monza-Napoli 1-4, Gazzetta: smentite finora due profezie sulla squadra di Allegri

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli torna alla vittoria in trasferta dopo due mesi. Il successo degli azzurri ieri a Monza è stato importante soprattutto per la classifica dopo che era arrivato appena un punto tra Venezia e Roma.

Monza Napoli 1-4, il commento della Gazzetta dello Sport

Ecco il commento della Gazzetta dello Sport sul successo degli azzurri ieri a Monza:

“Il Napoli non vinceva in trasferta dalla prima giornata, oltre due mesi fa, quando il contestassimo successo contro il Genoa sembrava confermare il ruolo cucito addosso in estate, cioè quello di prima anti Inter. Le vicende del campionato hanno smentito al momento queste profezie, il Napoli è a 11 punti dalla vetta ma sta cercando un’identità continua che possa riportarlo almeno in zona coppe: questo successo significa ritrovare posizioni d’Europa. Ma soprattutto conduce oltre la mediocrità del raccolto e delle proposte finora mostrate”.