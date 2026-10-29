Tra gli aspetti positivi contro il Monza c'è anche una posizione 'inedita' di Lang

Ultime notizie SSC Napoli - Tra gli aspetti positivi della gara contro il Monza, Marco Landucci ha evidenziato anche la prestazione di Noa Lang, impiegato in una posizione più arretrata, da quinto di centrocampo.

L'esterno offensivo ha risposto positivamente alle richieste dello staff tecnico, dimostrando di poter dare un contributo anche nella fase difensiva. «Quando la palla ce l'hanno gli altri bisogna difendere, oggi ha fatto bene», ha spiegato il vice allenatore del Napoli.

Landucci ha comunque individuato margini di miglioramento per il giocatore, soprattutto sotto porta, dove può diventare più incisivo e aumentare il proprio bottino realizzativo. Il giudizio complessivo resta positivo: «Può migliorare ancora sotto rete, può segnare di più. Però ha fatto un'ottima partita».