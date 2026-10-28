Marianucci in conferenza: "Dobbiamo trovare il piacere del difendere per poter poi attaccare! Varela? L'ho visto molto bene, anche se..."

Ultime notizie Napoli - Gentili lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Monza-Napoli di Serie A con le dichiarazioni live del giocatore del Napoli Luca Marianucci.

Di seguito in conferenza stampa il giocatore del Napoli Luca Marianucci dopo Monza-Napoli. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Brianteo.

"Segnare più gol ci rende sicuri in difesa? Sicuramente oggi era una partita da portare a casa e ci siamo riusciti, ma più sei bravo dietro meglio attacchi. Abbiamo preso un gol evitabile, ma c'è anche la bravura degli avversari e sapevamo che loro erano forti in avanti. Meglio non prender gol, ma siamo stati lucidi nella ripresa e siamo stai bravi a portarla a casa.

Come si trova equilibrio? Serve il piacere del non prendere gol, così sei più sicuro nel rompere la linea e poi in avanti sono più concentrati a fare gol e non sulla fase difensiva. Dobbiamo trovare il piacere del difendere per poter poi attaccare.

Varela? L'ho visto molto bene, anche se il pallino del gioco lo avevamo noi. Il Monza pressa forte, non sempre una prima punta può fare questo lavoro ma l'ho visto propositivo. Poi è molto lucido molto porta, perchè quando fatichi difensivamente puoi essere carente, e invece lui è stato bravo in ambedue le fasi"