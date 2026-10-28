Monza, Juric in conferenza: "Abbiamo regalato due gol! Il mio amico Milanetto fa scouting a Napoli, mi ha detto che..."

Ultime notizie Napoli - Gentili lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Monza-Napoli di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenatore del Monza Ivan Juric.

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Monza Ivan Juric dopo Monza-Napoli. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Brianteo.

“Il Monza subisce troppi gol? Ho visto un Monza buonissimo nel primo tempo e ad inizio ripresa, Milinkovic-Savic ha fatto grandi parate ma abbiamo regalato la partita: sul secondo e sul terzo gol abbiamo regalato palla e ci hanno puniti. Avevo bellissime sensazioni nel primo tempo, potevamo segnare più gol, poi siamo partiti bene nella ripresa però abbiamo fatto dei regali. Il mio amico Milanetto fa scouting a Napoli, mi ha detto che siamo giovani e impareremo: accettiamo questa strada, sappiamo che ci sono cose belle e anche errori molto ingenui.

I 22 gol subiti sono riconducibili sono alle ingenuità? Sicuramente ingenuità, ma quando lavori con attaccanti e centrocampisti giovani che possono crescere, in difesa c’è potenziale ma anche tante cose che non facciamo bene. Poi vedo il primo tempo in cui abbiamo fatto bene ed in altre cose no. Per me è strano, per la mia carriera, subire così tanti gol. Poi ci sono varie situazioni in cui non siamo solidi, ma sono fiduciosi perchè i difensori miglioreranno nell’interpretazione così come i centrocampisti non si metteranno in difficoltà.

Cutrone sta bene, patisce il fatto di essere una prima punta con Varela che è esploso. La mia è una scelta tecnica, c’è uno che fa gol sempre. Antov invece è un professionista fantastico, umanamente e non: magari gli manca qualcosa che nella mia testa ci vuole, ma Antov non molla mai ed è fantastico. Oggi è entrato bene, magari gli manca qualcosa che io vedo in Lucchesi, ma a livello di agonismo e conoscenza delle situazioni è veramente bravo e mi farà pensare.

Ngonge e Folorunsho? Michael ha un problema al polpaccio, su Cyril anche io sono contrastante: ha qualità e forza nelle gambe, in altre situazioni ti aspetti qualcosa in più. È uno che deve stare concentrato, ha spunto, calcio, tiro, ha tante cose ma gli serve la giocata. Dobbiamo portarlo sulla nostra strada e voglio dargli opportunità, in allenamento vedo cose importanti.

Alleno un gruppo voglioso di imparare e crescere, mi dispiace per loro perchè giocano 60 minuti benissimo poi commettono un errore. Mi dispiace per loro, vorrei che vedessero cos'è il calcio in tutto: devono essere più cattivi, si può fare la partita ma si deve sapere che serve fare risultato. Ci sono tanti singoli che cresceranno, è un buonissimo gruppo e devono rivedere i primi 55 minuti con il Napoli, poi abbiamo sbagliato qualcosa. Ci brucia? Certo, facciamo gol ma poi va così, spero crescano in fretta"