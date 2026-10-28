Monza-Napoli: tutti i commenti dei giornalisti più autorevoli

È terminata Monza-Napoli, 9a giornata di Serie A. Arrivano i primi commenti a caldo dei giornalisti più autorevoli e ve li proponiamo di seguito.

Monza-Napoli: i commenti sui social dopo la partita

Questi i commenti sui social dopo Monza-Napoli:

Questo il tweet dell'ex giornalista RAI, Enrico Varriale:

Vittoria tanto bella quanto importante del Napoli che travolge il Monza 1-4. Gara non semplice nel 1° tempo sbloccata dall'ottimo #Hojlund ( qualche fenomeno vorrebbe che andasse via, pensa un po') ma pareggiata dall'altrettanto bravo #Varela. Poi nella ripresa il Napoli dilaga. Prestazioni convincenti di #RafaMarin, al suo primo gol, #Lang, la migliore da quando è in maglia azzurra e #MilinkovicSavic. La squadra del "difensivista" #Allegri ( sempre a sentire i soliti fenomeni) nelle ultime 3 partite ha segnato 11 gol. Se migliorerà proprio la fase difensiva potrà rimontare tante posizioni. Oggi 3 punti recuperati al Milan e la Juventus umiliata dal Genoa e prossimo avversario degli azzurri domenica a Torino.

Questo il tweet del direttore de 'La Ragione', Fulvio Giuliani:

Dopo un primo tempo horror, il Napoli si è messo finalmente a fare l’unica cosa che gli viene bene: attaccare e far viaggiare il pallone fra giocatori di qualità. Che ha in abbondanza, alla faccia dei luoghi comuni…La fase difensiva resta un pianto, ma il Monza è durato troppo poco. Questa squadra deve essere libera di giocare e intanto tornare a difendere. #Allegri, era la specialità della casa

Questo il tweet del collega RAI, Antonello Perillo:

Sarebbe stata una serata perfetta per il #Napoli, letteralmente risorto a Monza, se non si fosse registrato l’ennesimo brutto infortunio, che questa volta ha colpito #Lobotka, uscito in barella dopo appena 15 minuti di gioco. Quattro le reti degli azzurri, straripanti nella ripresa, dominata in lungo e in largo. Benissimo #Hojlund, che alla prima palla filtrante ha ritrovato d’incanto la via del gol. Tra i migliori #MilinkovicSavic, protagonista di un intervento spettacolare su #Varela e molto reattivo tra i pali, #DeBruyne, in ottima forma e autore di un gol, #Lang, meno fumoso delle altre volte e autore di un ottimo assist. Dai due volti la partita di #Politano: irriconoscibile nel primo tempo, superlativo a inizio ripresa. Ora si va a Torino, contro una #Juventus in crisi di identità: una partita che può segnare uno spartiacque per la stagione degli azzurri di Max #Allegri

Questo il tweet del collega di Radio1Station, Luca Cerchione:

Il tanto preannunciato turnover non c’è stato, e mai scelta fu più saggia: sottovalutare un frizzante ed offensivo Monza sarebbe stato un grave errore. Il Napoli conferma quanto di buono visto contro la Roma - con Politano ancora sugli scudi - ma anche le perplessità che genera la fase difensiva: troppi gol subiti. Anche se, a dirla tutta, stasera l’obiettivo di calciomercato Varela ha approfittato di uno svarione di Rafa Marin.

Questo il tweet del collega di Radio Napoli Centrale, Marco Giordano:

?Note post Monza: - Allegri non commette lo stesso errore di Venezia e schiera una squadra che dopo un primo tempo complesso, si regala una vittoria che riaccende la speranza - La tenuta mentale ci è stata: credo sia l’aspetto migliore della partita - Se Hojlund ha una buona palla in profondità, semplicemente, fa gol - Politano sbaglia sull’1-1, poi fa gol ed assist: purtroppo resterà la vittima preferita di sciacalli televisivi e leoni da tastiera - La Juve può essere azzanata: sangue e rabbia per la presa di Torino. La rosa del Napoli molto meglio di quella del Milan - Unica vera nota negativa: speriamo di rivedere tra un mese il 68, perché Lobotka è sempre speciale

Questo il tweet del collega de Il Roma, Giovanni Scotto:

Tracce di #Napoli e tracce di reazione dopo un primo tempo complicato a #Monza. Finalmente una ripresa all'altezza, con i cambi giusti e una squadra che vuole fortemente la vittoria. #Allegri centra almeno un obiettivo: #RafaMarin è totalmente recuperato, migliora anche #Lang

Questo il tweet del noto opinonista, Massimo Caputi