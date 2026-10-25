Retroscena Repubblica: fuorionda Allegri, urla "vi hanno messo la Champions in tasca" dopo Napoli-Roma

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica torna su una frase di Allegri che i presenti in sala conferenza allo stadio Maradona hanno udito chiaramente, dopo l'intervista alle tv:

"Nel turbolento recupero sono saltati i nervi di Allegri, espulso per proteste e ritornato anzitempo negli spogliatoi dopo essersi disfatto alla sua maniera della giacca. «Due punti persi, sono molto contento per la prestazione e arrabbiato per il risultato. In più sono stato espulso per nulla, ringrazio Sacco, Saccani, come si chiama il quarto uomo (Sacchi, ndr), d'ora in poi in panchina non mi alzerò nemmeno più, l'anno scorso ho avuto 80mila euro di multe», ha ruggito il tecnico su DAZN. In un fuorionda subito dopo l'hanno sentito urlare anche contro la Roma qualcosa del tipo: l'anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca e l'ho pagata io col Milan".