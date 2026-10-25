Ultime notizie SSC Napoli - Napoli-Roma finisce 3-3 tra gli applausi di un Maradona sazio di emozioni e calcio dopo 95 minuti di un'intensità tale da non concedere neanche il tempo di guardare il telefono: 6 gol, 39 tiri e 13 nello specchio, un palo (Cristante) e 46 cross in 62 minuti di gioco effettivo. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Ti distrai e sei fregato. Esattamente ciò che è accaduto al Napoli sul 3-2 e alla Roma dopo il 2-2. Bravissimi gli azzurri a non perdere mai la testa tra le onde alte del mar giallorosso e a colpire a ripetizione la migliore difesa d’Europa, bravissima la Roma a non sbriciolarsi sul 2-0 e a rimontare due volte.

Allegri è incavolato nero per aver dilapidato il doppio vantaggio ma può guardare al futuro con fiducia: in cinque giorni ha vinto in Champions, ha affrontato ad armi pari un avversario tremendo senza accusare il -7 in classifica e ha ritrovato i gol. La fase difensiva deve ancora migliorare, sì, ma si intravede la luce"