Benitez: "Ho Napoli nel cuore, spero risalga in classifica e vinca"

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Rafa Benitez presente all premiazione del Pallone d'Oro 2026 ha parlato anche del Napoli, una squadra che ha da sempre tenuto a cuore da quando è arrivato e a distanza di anni parla così

Rafa Benitez presente all premiazione del Pallone d'Oro 2026 ha parlato anche del Napoli, una squadra che ha da sempre tenuto a cuore da quando è arrivato e a distanza di anni parla così: "Ho Napoli nel cuore, spero che risalga in classifica. Sempre forza Napoli e spero che vinceranno"

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