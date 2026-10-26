La reazione di Beukema dopo l'errore con la Roma

Ultime notizie SSC Napoli - Sabato al posto di Benoit Badiashile infortunato era entrato Sam Beukema, protagonista in negativo: non ha chiuso tempestivamente sul tiro in gol di Soulé e poi si è lasciato cadere troppo facilmente al limite nell’azione del pari di Balerdi, tutto solo di testa al centro dell’area senza la marcatura dell’ex Bologna. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Sam, alla terza presenza di fila dopo Venezia e Bodø/Glimt, ha chiesto scusa ai tifosi sui social con un post su Instagram: «Dispiace per come è finita. Ci sono momenti da cui imparare e da cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare». Dispiaciuto per com’è andata, Beukema ha voglia di rifarsi e di riscattarsi subito. Per ora può solo affidarsi alle parole, aspettando Monza e le scelte di Allegri"