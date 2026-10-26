Tegola Napoli, infortunio anche per Spinazzola: la diagnosi ed i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli in vista della gara di mercoledì contro il Monza dove non ci sarà Leonardo Spinazzola. Il calciatore ha accusato un problema muscolare nei minuti finali della gara contro la Roma. Ecco la nota pubblicata poco fa dalla SSC Napoli sulle condizioni del calciatore classe 1993: "Nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra".

Monza Napoli, Spinazzola out per infortunio

Quanto tempo dovrà restare fuori Leonardo Spinazzola per questa lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra? In linea generale, un infortunio del genere prevede 2-3 settimane di stop. Ragion per cui, si potrebbe ipotizzare un ritrono tra i convocati dopo la sosta per le nazionali per Leonardo Spinazzola.