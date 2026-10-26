Napoli in 'ritiro forzato': dopo la Juventus resterà in Piemonte ad allenarsi prima della Champions!

Ultime notizie SSC Napoli - Il Monza induce al turnover perché poi ci saranno - in sequenza - la trasferta a Torino con la Juventus, sabato, e quella in Portogallo, per la Champions League: come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli "se ne starà cinque giorni fuori, dopo la sfida ai bianconeri: l’aeroporto di Capodichino rimarrà chiuso e gli azzurri resteranno in Piemonte ad allenarsi, molto probabilmente a Torino, prima di volare a Porto".

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