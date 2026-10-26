Adani contro Allegri: "Indifendibile! Ha la metà dei punti di Gattuso, peggio di Garcia"
Il commento sul Napoli di Allegri
Oltre allo sfogo di Alberto Rimedio sul Napoli, anche Daniele Adani dagli studi della RAI ha commentato il 3-3 contro la Roma nell'immediato post partita.
Napoli-Roma 3-3, il commento di Daniele Adani
Ecco quanto riferito dall'opinionista Tv:
"Il gioco del difendere l'indifendibile è totalmente finito. Ragazzi, il Napoli ha la metà dei punti della Lazio di Gattuso. Se fosse accaduto con Mourinho o Spalletti, li avrebbero decapitati. Questa è la verità.
È la partenza peggiore anche rispetto a quella del Napoli di Garcia, l'anno in cui cambiarono tre allenatori.
È inutile che vogliamo dire: «Sì, mezz'oretta, sì, un'oretta». La verità è questa.
La verità è che sul 2-2 contro il Bodø/Glimt dominavi la partita. Su un errore hai fatto il 3-2: parlo della Champions League, in settimana. Contro la Roma sei andato in vantaggio due volte e ti sei fatto rimontare, perché ti porti il nemico in casa. Era successo con l'Inter, succede sempre.
E questa mentalità non vale più. Non vale più difendere questa mentalità, ok? Il calcio si evolve: ormai, non soltanto a livello internazionale, ma anche entro i confini nazionali, si gioca in un certo modo, cercando di meritarsi la vittoria.
Gasperini apre la conferenza stampa dicendo: «Per chi non rischia non c'è traguardo», e mette tutti a posto, perché con l'Atalanta ha vinto l'Europa League, dominando in Europa.