Adani contro Allegri: "Indifendibile! Ha la metà dei punti di Gattuso, peggio di Garcia"

Oltre allo sfogo di Alberto Rimedio sul Napoli, anche Daniele Adani dagli studi della RAI ha commentato il 3-3 contro la Roma nell'immediato post partita.

Ecco quanto riferito dall'opinionista Tv:

"Il gioco del difendere l'indifendibile è totalmente finito. Ragazzi, il Napoli ha la metà dei punti della Lazio di Gattuso. Se fosse accaduto con Mourinho o Spalletti, li avrebbero decapitati. Questa è la verità.

È la partenza peggiore anche rispetto a quella del Napoli di Garcia, l'anno in cui cambiarono tre allenatori.

È inutile che vogliamo dire: «Sì, mezz'oretta, sì, un'oretta». La verità è questa.

La verità è che sul 2-2 contro il Bodø/Glimt dominavi la partita. Su un errore hai fatto il 3-2: parlo della Champions League, in settimana. Contro la Roma sei andato in vantaggio due volte e ti sei fatto rimontare, perché ti porti il nemico in casa. Era successo con l'Inter, succede sempre.

E questa mentalità non vale più. Non vale più difendere questa mentalità, ok? Il calcio si evolve: ormai, non soltanto a livello internazionale, ma anche entro i confini nazionali, si gioca in un certo modo, cercando di meritarsi la vittoria.

Gasperini apre la conferenza stampa dicendo: «Per chi non rischia non c'è traguardo», e mette tutti a posto, perché con l'Atalanta ha vinto l'Europa League, dominando in Europa.