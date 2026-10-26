Infortunio Badiashile, si toccava il quadricipite in modo vistoso! Oggi le prime indicazioni sui tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - Attesa per gli approfondimenti strumentali in programma oggi per il difensore del Napoli Benoit Badiashile, che si è fermato dopo sette minuti del secondo tempo della sfida di sabato contro la Roma. Solo dopo arriveranno le prime indicazioni sui tempi di recupero, scrive il Corriere dello Sport.

"Risentimento alla gamba destra. Si toccava il quadricipite in modo vistoso. Anche Allegri aspetta di capire quanto è grave il suo infortunio con il Monza all’orizzonte e altre quattro gare in dodici giorni. La difesa ha già perso Buongiorno e ha ritrovato Marianucci. Badiashile stava avendo continuità ed era in crescita. Contro la Roma stava disputando una delle più belle prove della sua avventura. Il Napoli ora lo aspetta"