Ormai tutte le squadre che affrontano il Napoli sanno che...

Ultimissime Calcio Napoli -"Chi affronta il Napoli sa che prima o poi commette un errore in fase arretrata e insiste fino a quando non riesce a mettere le cose a posto"; è quanto evidenzia quest'oggi Il Roma oggi in edicola nel commentare il match contro la Roma.

Ecco quanto si legge ancor

Naturalmente ci sono anche gli errori dei singoli. Allegri è stato sfortunato perché si è fatto male Badiashile e aveva Rrahmani a causa influenzato. Ed ecco che è entrato Beukema.

L'olandese, fermo da tempo, non è andato a chiudere su Soulé in occasione del primo gol giallorosso e si è buttato a terra dopo essere stato sfiorato da Balerdi che poi è andato a realizzare il 3-3 definitivo.

L'ex Bologna, giustamente, si è preso le critiche e i voti bassi in una partita eccezionale dal punto di vista del gioco offensivo. Finalmente c'era stata una prestazione di alto livello. La Roma era stata immobilizzata dalla pressione alta dei partenopei creando veramente poco. L'xg era tutto a favore dei padroni di casa.