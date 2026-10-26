Trotta a CN24: "Politano? Critiche incomprensibili verso di lui. Con la Roma un pari che lascia strascichi in classifica" | VIDEO

Ivano Trotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 durante la passeggiata dell’associazione Napoli Legends tra le strade di Pozzuoli per non dimenticare quanto accaduto lo scorso 31 luglio dopo una tremenda scossa di terremoto che sta costringendo 4.217 persone a vivere lontano dalle proprie abitazioni:

“Questo è un appuntamento di solidarietà per delle persone che stanno attraversando un momento difficile. Speriamo possa passare in fretta per loro perché mi rendo conto non è semplice. Non ci si può mai abituare a certi eventi sismici, noi siamo qui per regalare qualche ora di spensieratezza.

Il pari con la Roma lascia l’amaro in bocca perché la squadra di Allegri era in vantaggio di due gol poi si è fatta rimontare finendo poi 3-3. E’ un pari che lascia degli strascichi in classifica, era una buona occasione di avvicinarsi alla vetta. C’è qualcosa da aggiustare, non è semplice per Allegri al primo anno. Il Napoli deve ritrovare la vittoria che può dare tranquillità anche se i punti persi iniziano ad essere importanti.

Politano? Vedo critiche incomprensibili ed immeritate verso questo ragazzo. Poi ci sono gare in cui si riesce a fare meglio e peggio, l’errore contro il Villarreal c’è stato ma ha alzato la mano da vero uomo e leader. Si è rifatto alla rande nelle due gare successive. Giovane può ritagliarsi uno spazio importante in futuro. L’assenza di Badiashile è importante, il Napoli ha bisogno di rendere la difesa più solida”.