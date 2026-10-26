Ricorso SSCN per la squalifica ad Allegri? TMW: la decisione del Napoli, cosa filtra

Adesso è ufficiale, Max Allegri squalificato per due turni: il Napoli potrebbe valutare nelle prossime ore la possibilità di presentare ricorso nel tentativo di ottenere una riduzione della sanzione. Lo scrive TMW.

Due giornate di squalifica e 10mila euro di ammenda, è pesante la decisione del Giudice Sportivo nei confronti di Massimiliano Allegri, espulso nel concitato finale di Napoli-Roma, subito dopo la rete del 3-3 realizzata da Balerdi. Il provvedimento non è legato soltanto a quanto accaduto sul terreno di gioco. Nel comunicato ufficiale si legge infatti che il tecnico è stato sanzionato "per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria". Episodi rilevati dal Quarto Ufficiale, dal Direttore di gara e, per quanto avvenuto successivamente, dai collaboratori della Procura federale.

Espulsione Allegri in Napoli-Roma

Napoli, possibile ricorso per la squalifica di Allegri

La squalifica costringerebbe Allegri a saltare le prossime due giornate di campionato, compresa la sfida contro la Juventus, sua ex squadra. Come racconta TMW,

"il Napoli potrebbe però valutare nelle prossime ore la possibilità di presentare ricorso nel tentativo di ottenere una riduzione della sanzione e riavere così il tecnico almeno per la partita contro i bianconeri. Al momento si tratta soltanto di una prima ipotesi e non risulta ancora una decisione definitiva da parte del club. La certezza è invece l'assenza di Allegri contro il Monza, quando non potrà sedere in panchina. A guidare gli azzurri contro il Monza, e quindi forse anche contro la Juventus qualora le due giornate venissero confermate, sarà Marco Landucci. Il vice di Allegri ha assunto fin dal suo arrivo a Napoli un ruolo particolarmente importante nella gestione quotidiana della squadra. Già durante il precampionato era spesso Landucci a dirigere in prima persona le sedute di allenamento, con una presenza sul campo molto marcata e, in alcune fasi, persino superiore a quella dello stesso Allegri. Non sarebbe dunque una soluzione improvvisata: il Napoli si affiderebbe a un uomo che conosce perfettamente metodi, principi e richieste dell'allenatore e che rappresenta da tempo uno dei suoi collaboratori più fidati".