"Gli hanno messo la Champions in tasca", reazione Roma alle parole di Allegri

«L'anno scorso gli hanno messo in mano la Champions. Sempre loro...»; è stato questo il clamoroso sfogo a microfoni spenti di Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma 3-3. Il Mattino oggi in edicola riporta le reazioni dalla Capitale e le possibili conseguenze per il tecnico dopo l'espulsione in campo e per questo sfogo.

Ecco quanto si legge direttamente dal quotidiano:

Il riferimento è a presunti favori arbitrali al club di Dan Friedkin: ieri da Trigoria hanno lasciato intendere di aspettarsi provvedimenti dalla procura federale. Che difficilmente interverrà: a meno che Allegri non si stato più esplicito e che l'episodio raccontato non sia stato ascoltato o da un arbitro (e messo a referto) oppure da uno degli ispettori federali.

Perché Allegri, in conferenza stampa, è stato poi inattaccabile. Ha detto quello che voleva dire senza atti di accusa eclatanti. Gasperini ci sarebbe rimasto male ma già oggi il giudice sportivo si limiterà a sanzionare Allegri per l'espulsione. Difficilmente verrà chiesto un supplemento di indagine.