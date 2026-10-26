Calaiò a CN24: "Il Napoli subisce tanto, Allegri torni al corto muso! Vicini alle persone di Pozzuoli" | VIDEO CN24

L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, a margine dell’iniziativa dei Napoli Legends a Pozzuoli, dedicata anche alla solidarietà verso le persone colpite dalle difficoltà del territorio.

Nel corso dell’intervista, Calaiò ha parlato dell’impegno sociale delle Leggende azzurre e del momento del Napoli, soffermandosi sui gol subiti, sulla necessità di trovare un equilibrio e sugli episodi sfavorevoli che stanno condizionando la squadra.

"L'iniziativa di oggi? Facciamo molto più sul sociale che in campo, nel senso che, dove c’è bisogno, cerchiamo sempre di dare sostegno a posti e persone in difficoltà. Il terremoto di Pozzuoli è uno di questi casi. Quindi, grazie al nostro presidente Alessandro Picardi, presidente delle Leggende, quando ci sono queste manifestazioni e questi eventi, noi siamo sempre i primi a dare sostegno. È anche un modo per stare tutti insieme, fare due chiacchiere e ritrovare i miei ex compagni di squadra.

Sostengo alla popolazione? Assolutamente sì, siamo qua apposta. Magari le persone staccano la spina, vengono in questa grande piazza, si fanno una passeggiata e noi, da ex giocatori del Napoli, strappiamo una foto, facciamo un autografo e siamo sempre vicini a queste persone che sono in difficoltà. Qualsiasi cosa possiamo fare per dare una mano, siamo sempre i primi a farlo.

I risultati del Napoli? Lo spettacolo è importante, ma lo è altrettanto la fase difensiva, quella che Allegri curava anche con il suo “corto muso”, come dice lui. Penso che il Napoli, in questo momento, debba trovare un equilibrio, perché sono troppi i gol subiti. Quella contro la Roma è stata una delle partite più belle della stagione, almeno per i 70 minuti giocati. Fai tanti gol, crei tanto, però ne subisci anche tanti e quindi devi trovare il giusto equilibrio. Era una partita che assolutamente dovevi portare a casa, perché ti avrebbe dato una botta di adrenalina e di fiducia per il prosieguo del campionato. Invece, è un periodo in cui gli episodi girano al contrario per il Napoli".