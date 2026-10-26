Napoli Basketball, Repesa dopo Tortona: "Totè? Dovremo avere pazienza nell'inserimento! Mi dà fastidio sentir dire che giochiamo sporco, non è così"

Notizie basket Napoli - Il Napoli Basketball espugna Tortona e vince una partita importantissima per come si era messa: gli azzurri di Jasmin Repesa erano andati sotto anche di 16 punti sul 44-28 nel secondo quarto, poi sono risaliti dopo l'intervallo, sono andati in vantaggio chiudendo 64-67 il terzo quarto e alla fine portano a casa la vittoria sul 90-92 nella gara della quinta giornata di Serie A. La squadra di coach Repesa sale cosi a 8 punti in classifica, centrando la quarta vittoria in cinque partite. Decisivo un rimbalzo offensivo conquistato da Brown nel finale che ha portato ai liberi decisivo di Jack White, ma prestazione di squadra gigantesca: sette uomini sopra i 10 punti (Caruso-Ramsey a 13, Brown 12, Spissu 11, White-Dowtin-Petrucelli 10) più Zac Seljaas con 9. Ottimo il 50% da tre punti, a fronte del 28% degli avversari.

Gli azzurri sono stati guidati dai 13 punti a testa di Caruso e Ramsey, i 12 punti, 7 rimbalzi, 4 falli subiti, 4 stoppate e 4 assist (28 di valutazione) di Brown, gli 11 punti e 9 assist di Spissu e i 10 punti a testa di Dowtin (con 5 assist), Petrucelli e White. Ai padroni di casa non sono bastati i 23 punti di Bortolani, i 15 punti e 6 assist di Hubb, i 12 punti e 7 rimbalzi di Jallow e gli 11 punti e 8 rimbalzi di Olejniczak.