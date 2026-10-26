Gasperini: "Allegri squalificato? Ha fatto una constatazione infelice, non devo dire altro"

Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della gara tra Roma e Cagliari in programma domani sera:

"Le frase di Allegri sulla Roma? Io non l’ho sentita, ma ci sono i numeri, gol e tutto. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione, che è stata infelice. Non devo dire altro. I gol subiti?L'atteggiamento è sempre propositivo. I gol sono tutti diversi. Con il Real Madrid siamo più colpevoli, rispetto per esempio al gol di Anguissa. Non c'è stato qualcosa di sbagliato, bisogna analizzare bene le situazioni. Non abbiamo presi molti gol sui calci piazzati, tranne in qualche partita. Aver fatto 2 gol all'Inter, 3 al Real, 3 al Napoli, sono partite in cui ci sono grandi giocatori e la percentuale di realizzazione è più alta.

Se si è sentita la differenza con il centrocampo del Napoli? Il Napoli ha vinto due scudetti negli ultimi anni, ha una rosa consolidata. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, non possiamo pensare agli altri. In questo momento abbiamo affrontato un periodo con Svilar, Cristante, Dybala, Koné, Pellegrini fuori. Bene o male stiamo tenendo e stiamo facendo dei risultati. Quando sei al completo è meglio, poi nell'arco della stagione succede anche alle altre di perdere qualche giocatore e questo è dovuto al fatto che giochiamo ogni tre giorni. Magari ne perdi qualcuno e ne recuperi altri".