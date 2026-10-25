"Prova da leader vero!". Voti e pagelle Rafa Marin
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Rafa Marin in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 7 Il giallo all’alba del match è una spada di Damocle, però la sua è una prova da leader vero: un solo rischio, ma cancella Malen e risolve problemi.
- Il Mattino 6,5 Scivolate in anticipo, senso della posizione. Poderoso. La sua partita è su Malen: da questo basterebbe rendere piuttosto alto il coefficiente di difficoltà. Gioca dal 3' con il peso di un giallo sulle spalle che potrebbe condizionare lui. Va in ansia anche lui nella ripresa.
- Repubblica 7 Prestazione molto solida, al netto del giallo a freddo e di un liscio in area.
- Corriere dello Sport 7 Col giallo sul groppone dal 3’, non ha rinunciato a un singolo grammo di aggressività. Guerriero col fioretto.
- Tuttosport 6.5 Si prende un giallo dopo 4 minuti che potrebbe compromettere la sua gara, invece va in crescendo e nella ripresa fa un paio di chiusure fondamentali.
- Corriere della Sera 6,5
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