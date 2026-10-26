Giocano tutti con Allegri, presto verrà anche il momento di Marianucci! Il debutto si avvicina

Ultime notizie SSC Napoli - Giocano tutti con Allegri e presto verrà anche il momento di Luca Marianucci. Ad oggi ancora zero minuti in stagione per il difensore del Napoli rientrato dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare la prima parte di stagione. Ne parla il Corriere dello Sport.

Ora il debutto si avvicina, anche perché si continua a giocare ogni tre giorni e dunque ci sarà bisogno di tutti: "Il centrale appartiene all'elenco di giocatori che non hanno ancora avuto spazio in stagione come Contini oppure Buongiorno. Marianucci sta bene e aspetta solo il suo momento. Allegri per ora ha dato fiducia a Rrahmani e Rafa Marin, stava trovando fiducia anche Badiashile e Beukema è alla terza di fila in campo. In estate ha lavorato tanto, adesso è arrivato il momento di recuperare il tempo perduto. Come? Aspettando la sua prima occasione e poi cercando di sfruttarla. C’è spazio per tutti con Allegri che valorizza ogni singolo".