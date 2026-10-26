La moglie di Wesley si sfoga: "Mio marito mi tradiva e filmava tutto, ha un problema con l'alcol"

"Mio marito Wesley mi ha tradita più di una volta, anche con delle prostitute. Perfino quando ero in gravidanza. Quando beve perde l’autocontrollo". È durissimo lo sfogo di Amanda Martins, moglie del calciatore della Roma, che ha deciso di raccontare sui social i motivi della crisi del matrimonio con il terzino brasiliano. La coppia, infatti, da qualche tempo, non vivrebbe più insieme.

"Non avrei mai pensato di arrivare qui, sul mio Instagram, e di aprirmi su una parte molto importante della mia vita, che è stata il mio matrimonio, anche perché sono sempre stata una persona molto riservata", ha esordito Amanda, spiegando sul suo account di aver scelto di parlare per fare chiarezza su quanto accaduto. "Non mi ha tradita una volta, non due, non tre, ma tantissime volte. E non è stato con una donna, né con due, né con tre, ma con molte, comprese delle prostitute", ha dichiarato. La donna sostiene di aver scoperto tutto attraverso il telefono del marito: "Non sono supposizioni, non sono sospetti. Le so perché le ho viste. Ho avuto accesso al suo telefono".

Secondo il racconto di Amanda, Wesley avrebbe anche fotografato e filmato alcuni degli incontri. "Tutto quello che faceva, lo fotografava, lo filmava. E quindi ho trasferito tutto sul mio telefono". Nel suo sfogo, Amanda ha puntato il dito anche contro le presunte bugie del marito. "Quando io avevo dei sospetti, giurava su Dio e su sua figlia di non aver fatto niente. Quando invece continuava a farlo", ha affermato.

Tra gli aspetti più dolorosi della vicenda ci sarebbero anche i comportamenti del marito quando beveva. Amanda ha raccontato di essersi sentita a disagio persino durante le uscite al ristorante, sostenendo di aver assistito a episodi nei quali Wesley avrebbe chiesto il numero di telefono ad altre donne. "Quando andavamo al ristorante, mi è capitato di assistere a scene in cui lui chiedeva il numero di telefono alla cameriera. Oppure chiedeva il numero ad altre ragazze mentre erano in fila per il bagno", ha dichiarato. Poi il riferimento al rapporto tra alcol e comportamento del marito: "Perché quando beve non ha autocontrollo. Non ha controllo su se stesso, non ha autocontrollo nei confronti delle altre donne".