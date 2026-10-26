Cerchione: "Esami Badiashile, ecco diagnosi e tempi di recupero"
Notizie 13:45
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Ultime notizie calcio Napoli, infortunio Badiashile: Luca Cerchione anticipa esami, diagnosi e tempi di recupero
Ultime news SSC Napoli - Luca Cerchione, giornalista, via X anticipa i possibili tempi di recupero per l'infortunio di Benoit Badiashile:
"Napoli, per Badiashile infortunio meno grave di quanto si pensasse: stiramento di primo grado del retto femorale. Il difensore ritornerà a disposizione di mister Allegri dopo la sosta nazionali di metà novembre".
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