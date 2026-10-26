Cerchione: "Esami Badiashile, ecco diagnosi e tempi di recupero"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie calcio Napoli, infortunio Badiashile: Luca Cerchione anticipa esami, diagnosi e tempi di recupero

Ultime news SSC Napoli - Luca Cerchione, giornalista, via X anticipa i possibili tempi di recupero per l'infortunio di Benoit Badiashile:

"Napoli, per Badiashile infortunio meno grave di quanto si pensasse: stiramento di primo grado del retto femorale. Il difensore ritornerà a disposizione di mister Allegri dopo la sosta nazionali di metà novembre".

Badiashile in Napoli-Roma
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