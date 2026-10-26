Retroscena Allegri-Gasperini, Il Giornale: Max non ha mai perdonato l’assenza alla cerimonia per ricordare Galeone
Rassegna Stampa 12:30
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Ultime notizie SSC Napoli - Retroscena sul rapporto tra l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri e quello della Roma Gian Piero Gasperini, raccontato su Il Giornale da Franco Ordine:
"Allegri non deve aver gradito la battuta di Gasp («Max nervoso? Non l’ho mica buttato fuori io!») al quale non ha mai perdonato l’assenza alla cerimonia per ricordare Giovanni Galeone dove appunto Allegri, nonostante fosse reduce dalla deludente perdita della Champions, si presentò ugualmente. Dal tenore del referto arbitrale dipenderà la dimensione della squalifica"
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