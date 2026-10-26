Calciomercato Napoli, Allegri ha 3 desideri per gennaio: ecco i primi nomi

Dopo il mancato mercato estivo, la SSC Napoli è chiamata a intervenire a gennaio. E tra un'infermeria che continua a far tremare Castel Volturno e una classifica lontanissima dalle aspettative e dagli obiettivi stagionali, il Napoli pianifica le proprie manovre con il mirino puntato su rinforzi mirati come svela Il Mattino oggi in edicola. Come svela il quotidiano, Massimiliano Allegri avrebbe infatti un desiderio per l'inizio del 2027: un rinforzo per ogni reparto. Difesa, centrocampo e attacco.

Calciomercato Napoli, Allegri chiede 3 acquisti a gennaio

Nel reparto arretrato, le attenzioni vanno sulla corsia esterna e sul ruolo di vice di Giovanni Di Lorenzo. Il neo acquisto Costantino Favasuli ha fornito eccellenti garanzie in termini di atletismo e flessibilità e il tecnico vorrebbe impiegarlo con mansioni più avanzate e di spinta, chiedendo così alla società di riempire nuovamente lo slot del terzino destro con un profilo simile all'ex Catanzaro ovvero giovane, accessibile sotto il profilo dell'ingaggio e ad alto potenziale di crescita.

A centrocampo piace Darryl Bakola, 19enne del Sassuolo che ricorda Frank Anguissa. In attacco, invece, oltre al nome di Gustavo Varela che diventa sempre più caldo, occhio anche a Mohamed Alì Zoma: il classe 2003 del Norimberga — già finito sotto la lente d'ingrandimento prima della recente chiamata nella Nazionale italiana — rappresenta un gioiello di tecnica e strappo atletico da lanciare ad alti livelli che incuriosisce parecchio la società partenopea.

Cessioni Napoli a gennaio: ultimissime

Da monitorare anche eventuali uscite nella prossima sessione invernale: Lorenzo Lucca continua a non trovare la via della rete né la continuità tattica richiesta nel modulo diAllegri, rendendo l'ipotesi di una cessione anticipata più che una semplice suggestione.

Diversa la posizione di Noa Lang, le cui prestazioni alterne lasciano comunque aperta la porta a eventuali offerte concrete. Da monitorare anche David Neres secondo il giornale: pochi dubbi sul fronte tecnico ma gli infortuni sono davvero troppi.