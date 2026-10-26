De Bruyne, che agonismo! Prende sul "serio" anche una partitella coi figli | VIDEO

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Autore Manuel Guardasole Giornalista Professionista · Social Media Manager e Inviato Speciale
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Kevin De Bruyne, che agonismo: prende sul serio anche una partitella coi figli, ecco il video

Ultime notizie SSC NapoliChe agonismo, che periodo per Kevin De Bruyne! In una breve clip postata sul suo personale TikTok, KDB ha postato alcune divertenti immagini di una situazione di quotidianità familiare, con tanto di descrizione ironica: “POV: il tuo papà prende tutto troppo seriamente”.

De Bruyne: partitella coi figli

Il campione belga, come si può vedere infatti, è intento a giocare con i figli... Ma con l'intensità solita, come se fosse una partita di Serie AEcco il video:

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