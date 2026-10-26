De Bruyne, che agonismo! Prende sul "serio" anche una partitella coi figli | VIDEO
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Kevin De Bruyne, che agonismo: prende sul serio anche una partitella coi figli, ecco il video
Ultime notizie SSC Napoli - Che agonismo, che periodo per Kevin De Bruyne! In una breve clip postata sul suo personale TikTok, KDB ha postato alcune divertenti immagini di una situazione di quotidianità familiare, con tanto di descrizione ironica: “POV: il tuo papà prende tutto troppo seriamente”.
Il campione belga, come si può vedere infatti, è intento a giocare con i figli... Ma con l'intensità solita, come se fosse una partita di Serie A! Ecco il video:
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