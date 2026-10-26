A Monza ci sarà dal 1' un giocatore del Napoli che continua a dare segnali di crescita
Rassegna Stampa 15:15
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Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli deve assolutamente ritrovare la solidità difensiva smarrita sin della seconda giornata contro il Como, scrive il Corriere dello Sport.
A Monza servirà tanta attenzione in più. Tantissima. E quando parli di Monza "viene in mente Rafa Marin, la vera nota positiva di questa difesa un po’ così. Sabato ha fermato Malen con una grande prestazione, non la prima di una stagione in cui continua a dare segnali di crescita. Tosto, attento, concentrato, sfrontato, migliorato a vista d’occhio. Imparagonabile rispetto al giocatore pieno di pressioni che il 19 aprile 2025, dopo nove mesi da invisibile, debuttò dal titolare con il Napoli a Monza".
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