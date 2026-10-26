Cessione Napoli, Corbo: "Ecco quanto chiede ADL: e non ha nemmeno una sedia"
Cessione SSC Napoli, le ultimissime
Cessione SSC Napoli in prospettiva? Aurelio De Laurentiis ha ribadito che non ha intenzione di vendere e che, se proprio dovesse farlo, magari nel prossimo quinquennio ma preferibilmente a un napoletano e a qualcuno che gli dia ancora poteri nel club. Sarebbe un modo per continuare ad accompagnare la crescita del club e avere garanzia su chi gli subentrerebbe.
Cessione SSC Napoli? Corbo commenta la richiesta di ADL
De Laurentiis per fissare il prezzo fa sapere quanto gli è stato già offerto. Andava così anche su Osimhen nei discorsi tortuosi con l'agente Roberto Calenda. Se il prezzo è davvero intorno ai due miliardi vuol dire che non vende solo il Napoli ma una visione. La società non ha un mattone, una sedia, un indirizzo, una biglietteria, una foresteria, un settore giovanile. Il titolo ha valore e grande prestigio, un luminoso passato ed il nome di una città attrattiva. Ma hanno bisogno di essere integrati per tenere il prezzo alto. Si devono cercare le tracce lasciate nella sua dinamica presidenza. è rilevante una pista: l'area Q8.