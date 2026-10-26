Cessione Napoli, Corbo: "Ecco quanto chiede ADL: e non ha nemmeno una sedia"

Cessione SSC Napoli in prospettiva? Aurelio De Laurentiis ha ribadito che non ha intenzione di vendere e che, se proprio dovesse farlo, magari nel prossimo quinquennio ma preferibilmente a un napoletano e a qualcuno che gli dia ancora poteri nel club. Sarebbe un modo per continuare ad accompagnare la crescita del club e avere garanzia su chi gli subentrerebbe.

Cessione SSC Napoli? Corbo commenta la richiesta di ADL