Improta A CN24: "Paradossale quanto fatto da Beukema: mi ha deluso. Faccio questa domanda ad Allegri" | VIDEO
“Siamo vicini a tutte le persone che stanno ancora soffrendo per quanto accaduto lo scorso luglio dopo la scossa di terremoto. Perdere la casa, le abitudini è un vero dramma e solo chi lo prova, lo può capire. Noi che siamo più fortunati dobbiamo restare vicino a queste persone sperando che le istituzioni possano velocemente dare le abitazioni a queste famiglie che stanno soffrendo. Noi ci saremo sempre.
C’è grande rammarico per la gara di sabato contro la Roma. Se Allegri riesce a trovare il rimedio giusto che per me è quello di difendersi più avanti quando va in vantaggio perché portarsi in area squadre forti l’errore poi si commette. Se ti difendi 15 metri più avanti qual è il problema? Inoltre questa squadra è fragile caratterialmente dopo che prende gol. Ed è un peccato che calciatori esperti commettano certi errori e mi riferisco a Beukema e Di Lorenzo. Quanto fatto dall’olandese è paradossale, mi dispiace perché lo annoveravo tra i calciatori di grande tecnica ed intelligenza tattica. Devo dire che mi ha deluso”.