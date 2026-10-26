Improta A CN24: "Paradossale quanto fatto da Beukema: mi ha deluso. Faccio questa domanda ad Allegri" | VIDEO

Gianni Improta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 durante la passeggiata dell’associazione Napoli Legends tra le strade di Pozzuoli per non dimenticare quanto accaduto lo scorso 31 luglio dopo una tremenda scossa di terremoto che sta costringendo 4.217 persone a vivere lontano dalle proprie abitazioni:

“Siamo vicini a tutte le persone che stanno ancora soffrendo per quanto accaduto lo scorso luglio dopo la scossa di terremoto. Perdere la casa, le abitudini è un vero dramma e solo chi lo prova, lo può capire. Noi che siamo più fortunati dobbiamo restare vicino a queste persone sperando che le istituzioni possano velocemente dare le abitazioni a queste famiglie che stanno soffrendo. Noi ci saremo sempre.

C’è grande rammarico per la gara di sabato contro la Roma. Se Allegri riesce a trovare il rimedio giusto che per me è quello di difendersi più avanti quando va in vantaggio perché portarsi in area squadre forti l’errore poi si commette. Se ti difendi 15 metri più avanti qual è il problema? Inoltre questa squadra è fragile caratterialmente dopo che prende gol. Ed è un peccato che calciatori esperti commettano certi errori e mi riferisco a Beukema e Di Lorenzo. Quanto fatto dall’olandese è paradossale, mi dispiace perché lo annoveravo tra i calciatori di grande tecnica ed intelligenza tattica. Devo dire che mi ha deluso”.