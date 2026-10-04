SSC Napoli, terza maglia rossa in vendita! Ecco il prezzo e come acquistarla online

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Prezzo : 150,00 euro

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Terza Maglia rossa del Napoli 2026 2027

Se ti stai chiedendo dove acquistare la terza maglia rossa del Napoli, allora sappi che adesso è disponibile anche in vendita online sullo store ufficiale Amazon, al prezzo di 150,00 euro. Le taglie disponibili sono S, M, L, XL, XXL, XXXL.

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La terza Maglia rossa del Napoli 2026 2027 rappresenta un perfetto equilibrio tra identità storica e innovazione tecnica, reinterpretando in chiave moderna lo spirito del club partenopeo. Il design si sviluppa su una base di colore rosso intenso, deciso e iconico, arricchito da dettagli raffinati che richiamano le maglie storiche attraverso un linguaggio estetico contemporaneo e distintivo.

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I loghi SSC Napoli ed EA7 sono presentati in versione invertita, un omaggio alle maglie storiche della squadra, creando un ponte tra passato e presente e rafforzando il senso di appartenenza e tradizione. All’interno del collo è presente il logo “ceNto”, dettaglio esclusivo che celebra il centenario del Club. Il retro collo è personalizzato con la scritta “Partenopei”, tributo alle radici e all’orgoglio di un’intera città. Il colletto e il fondo manica in costina rigata spiccano sul rosso della maglia, arricchiti da inserti a strisce bianco-azzurre che evocano con eleganza i colori simbolo del club. Le piccole travette laterali a contrasto valorizzano lo spacco sul fianco e il fondo leggermente stondato, aggiungendo un dettaglio tecnico e stilistico che sottolinea la cura del design.

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Novità assoluta di questa stagione, la tecnologia NFC che ti permette di accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli, applicata all’interno della patch “Authentic”, simbolo di originalità e autenticità del prodotto. La vestibilità Regular Fit garantisce un equilibrio ideale tra comfort e performance, adattandosi perfettamente alle esigenze del gioco professionale e offrendo al tempo stesso una grande versatilità fuori dal campo. Una maglia pensata per vivere la passione azzurra ogni giorno, con stile, identità e orgoglio.

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Il tessuto frontale in poliestere leggero e confortevole riproduce la trama del tradizionale tessuto a maglia, offrendo un effetto autentico e una sensazione di qualità elevata. Sul retro e negli inserti sotto le maniche, la presenza di una rete ultraleggera ed elastica assicura massima traspirabilità, libertà di movimento e comfort ottimale anche durante le prestazioni più intense.