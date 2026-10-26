UFFICIALE - Monza-Napoli, arbitra Ayroldi: la designazione completa
Notizie 12:46
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Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei quarti ufficiali, di Var e Avar che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata di Serie A Enilive in programma dal 27 al 29 ottobre.
- Sassuolo – Lazio Martedì 27/10 H. 18.30
Zufferli (Di Gioia – Miniutti) Iv: Tremolada, Var: Cosso, Avar: Aureliano
- Roma – Cagliari Martedì 27/10 H. 20.45
Feliciani (Zingarelli – Fontani) Iv: Mariani, Var: Ghersini, Avar: Camplone
- Torino – Como Martedì 27/10 H. 20.45
Collu (Luciani – Grasso) Iv: Sozza, Var: Marini, Avar: Di Paolo
- Milan – Bologna Mercoledì 28/10 H. 18.30
Sacchi (Baccini – Dei Giudici) Iv: Colombo, Var: Giua, Avar: Paterna
- Parma – Udinese Mercoledì 28/10 H. 18.30
Massa (Scatragli – Galimberti) Iv: Bonacina, Var: Mazzoleni, Avar: Baroni
- Venezia – Inter Mercoledì 28/10 H. 18.30
Pairetto (Meli – Ceccon) Iv: Fourneau, Var: Camplone, Avar: Volpi
- Genoa – Juventus Mercoledì 28/10 H. 20.45
Doveri (Palermo – Yoshikawa) Iv: Di Marco, Var: Aureliano, Avar: Pezzuto
- Monza – Napoli Mercoledì 28/10 H. 20.45
Ayroldi (Passeri – Costanzo) Iv: Marcenaro, Var: Meraviglia, Avar: Marini
- Frosinone – Lecce Giovedì 29/10 H. 18.30
Abisso (Alassio – Di Giacinto) Iv: Maresca, Var: Piccinini, Avar: Mazzoleni
- Fiorentina – Atalanta Giovedì 29/10 H. 20.45
La Penna (Bahri – Moro) Iv: Marinelli, Var: Gariglio, Avar: Dionisi
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