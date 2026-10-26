Ascolti Dazn: Napoli-Roma il miglior dato stagionale
Notizie 20:00
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Con Napoli-Roma in modalità gratuita, arriva il miglior risultato stagionale di Dazn. Nonostante questo -256 mila rispetto alla stessa giornata dello scorso anno. Questi gli ascolti di ogni singola gara dell'ultimo turno di Serie A:
- Torino-Monza* 222.155
- Cagliari-Bologna 117.075
- Como-Sassuolo 176.159
- Napoli-Roma 1.646.501
- Lazio-Parma* 361.831
- Inter-Fiorentina 1.029.228
- Atalanta-Frosinone 332.187
- Genoa-Venezia 50.974
- Lecce-Juventus* 717.718
- Udinese-Milan 638.340
*in co-esclusiva con Sky
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