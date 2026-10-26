Ascolti Dazn: Napoli-Roma il miglior dato stagionale

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Con Napoli-Roma in modalità gratuita, arriva il miglior risultato stagionale di Dazn. Nonostante questo -256 mila rispetto alla stessa giornata dello scorso anno. Questi gli ascolti di ogni singola gara dell'ultimo turno di Serie A:

  • Torino-Monza* 222.155
  • Cagliari-Bologna 117.075
  • Como-Sassuolo 176.159
  • Napoli-Roma 1.646.501
  • Lazio-Parma* 361.831
  • Inter-Fiorentina 1.029.228
  • Atalanta-Frosinone 332.187
  • Genoa-Venezia 50.974 
  • Lecce-Juventus* 717.718
  • Udinese-Milan 638.340

*in co-esclusiva con Sky

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