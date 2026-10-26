Pallone d'Oro 2026: il vincitore tra Yamal, Mbappe o Kane
Pallone d'Oro 2026: si assegna a Londra il vincitore della 70esima edizione del Pallone d'Oro 2026 con il titolo conteso tra Yamal, Mbappe o Kane. Delusione per Kvaratskhelia che non sarà presente nemmeno alla cerimonia dopo aver dominato una stagione intera e trascinato il Paris Saint Germain alla vittoria di tutti i titoli stagionali compresa la seconda Champions League di fila
Pallone d'Oro 2026: si assegna a Londra il vincitore della 70esima edizione del Pallone d'Oro 2026 con il titolo conteso tra Yamal, Mbappe o Kane. Delusione per Kvaratskhelia che non sarà presente nemmeno alla cerimonia dopo aver dominato una stagione intera e trascinato il Paris Saint Germain alla vittoria di tutti i titoli stagionali compresa la seconda Champions League di fila.
Grande attesa a Londra per la 70ª edizione del Pallone d'Oro, il prestigioso riconoscimento organizzato da France Football. La cerimonia di premiazione è in programma questa sera, lunedì 26 ottobre, alle ore 21 al London Palladium Theatre, con i riflettori puntati sui principali candidati al trofeo.
Pallone d'Oro 2026: candidati e vincitore
Tra i candidati di questa edizione, Lautaro Martinez era l'unico rappresentante della Serie A. L'attaccante dell'Inter ha terminato la sua corsa al Pallone d'Oro al 22° posto, risultando così l'unico giocatore del campionato italiano presente nella lista dei candidati.
La scelta di Londra è legata a una ricorrenza speciale: il Pallone d'Oro festeggia infatti i suoi 70 anni. L'evento rende omaggio anche a Sir Stanley Matthews, leggenda del calcio inglese e primo vincitore del premio nel 1956. In molti credono che un indizio porti alla consegna del Pallone d'Oro 2026 all'inglese Harry Kane.
Tra i temi più attesi della serata c'è la possibilità che Lamine Yamal conquisti il trofeo e diventi il più giovane vincitore nella storia del Pallone d'Oro. La cerimonia chiarirà chi riuscirà a raccogliere l'eredità dei precedenti trionfatori.
In questa pagina tutti gli aggiornamenti sulla classifica, le posizioni dei candidati e i momenti principali della premiazione di Londra. La classifica Pallone d'Oro 2026:
11° Jude Bellingham (Real Madrid/Inghilterra)
12. Pau Cubarsì (Barcellona/Spagna)
13. Achraf Hakimi (PSG/Marocco)
14. Vitinha (PSG/Portogallo)
15. Declan Rice (Arsenal/Inghilterra)
16. Ferran Torres (PSG/Spagna)
17. Vinicius (Real Madrid/Brasile)
18. Marc Cuccurella (Real Madrid/Spagna)
19. Joao Neves (PSG/Portogallo)
20. William Pacho (PSG/Ecuador)
21. Gabriel Magalhaes (Arsenal/Brasile)
22. Lautaro Martinez (Inter/Argentina)
23. Nuno Mendes (PSG/Portogalalo)
24. Luis Diaz (Bayern Monaco/Colombia)
25. Marquinhos (PSG/Brasile)
26. Dayot Upamecano (Bayern Monaco/Francia)
27. Bruno Fernandes (Manchester United/Portogallo)
28. Julian Quinones (Al Qadsiah/Messico)
29. Sadio Mane (Al Nassr/Senegal)
29. William Saliba (Arsenal/Francia)