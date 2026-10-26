Aponte interessato alla SSC Napoli? Corbo svela: "Ecco come risponde"

"Preferirei vendere a un napoletano", ha riferito di recente Aurelio De Laurentiis in risposta al corteggiamento della cordata americana guidata da Matt Rizzetta. Il riferimento, per molti, potrebbe essere è alla famiglia Aponte della MSC con cui è legato da un rapporto personale e soprattutto commerciali.

Aponte acquista la SSC Napoli? No, secondo Corbo

Secondo Antonio Corbo, tuttavia, non è una pista percorribile. Ecco quanto scrive nel suo editoriale per La Repubblica di oggi: