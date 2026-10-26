Aponte interessato alla SSC Napoli? Corbo svela: "Ecco come risponde"
Aponte può acquistare la SSC Napoli?
"Preferirei vendere a un napoletano", ha riferito di recente Aurelio De Laurentiis in risposta al corteggiamento della cordata americana guidata da Matt Rizzetta. Il riferimento, per molti, potrebbe essere è alla famiglia Aponte della MSC con cui è legato da un rapporto personale e soprattutto commerciali.
Aponte acquista la SSC Napoli? No, secondo Corbo
Secondo Antonio Corbo, tuttavia, non è una pista percorribile. Ecco quanto scrive nel suo editoriale per La Repubblica di oggi:
Non è interessato Pierluigi Aponte armatore. Risponde infastidito. Segue attraverso la sua Conateco. Gradisce invece essere sponsor del Napoli con 18 milioni annui, attraverso Leonardo Massa, vicepresidente Sud Europa della flotta, ramo crociere.
Più urgente ripensare al mercato di gennaio. I risultati decidono la missione di Giovanni Manna. La qualificazione Champions è ancora possibile. Merita investimenti. La squadra si rivela sempre più fragile, Allegri recuperato nei ruoli giusti i migliori, ma i due nuovi infortuni confermano la fragilità del già anziano Napoli. Anche Champions 2028 è da raggiungere, fa salire il prezzo della vendita.