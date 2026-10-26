RAI, Rimedio: "Dato assurdo sul Napoli: ecco qual è il vero problema"

Napoli-Roma 3-3: Alberto Rimedio commenta la prestazione degli azzurri nel post partita RAI. Complimenti per la squadra di Massimiliano Allegri protagonista di un'ora super contro i giallorossi ma il giornalista poi evidenzia il vero problema dei partenopei.

Io continuo a ritenere che, al di sotto del Milan, nella complessità della rosa, ci sia il Napoli in Italia, a parte gli infortuni, che però capitano a tutti.

Il Napoli è una squadra forte, l'ha dimostrato nella prima mezz'ora, durante la quale ha messo in enorme difficoltà la Roma. Non l'avevo mai vista così in difficoltà in questa stagione.

Ma perché il Napoli fa così bene soltanto per quella mezz'ora? Perché non riesce a giocare un'ora a quel livello?

La risposta è in un altro dato: il Napoli è la squadra che in Italia ha subito il maggior numero di rimonte. Ha perso sette punti da situazioni di vantaggio. Diventano dieci se consideriamo anche la Champions League e ha rischiato di perderne altri contro il Bodø/Glimt, quando ha vinto in extremis per 4-3.

Perché succede questo? Perché il Napoli, una volta in vantaggio, cambia totalmente la propria mentalità e, a quel punto, pensa soltanto a difendere il risultato.

Pensare a difendere il vantaggio significa portarsi il nemico dentro casa e favorire, naturalmente, le occasioni dell'avversario, che acquisisce autostima e alla fine pareggia o vince.

È un problema di mentalità. Il Napoli dovrebbe giocare come ha fatto nella prima mezz'ora per tutta la partita. Dovrebbe fare come il Como, che va sull'1-0 contro il Manchester United, fa il 2-0, prova a fare il 3-0, fa il 4-0 e continua a giocare con quella mentalità.

Non dovrebbe, invece, pensare che, una volta in vantaggio, basti chiudersi, aspettare e sperare che il risultato rimanga quello.