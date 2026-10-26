SSC Napoli, la radio ufficiale: il club ha deciso, ricorso per la squalifica ad Allegri! Si punta ad averlo con la Juve

Ultime notizie SSC Napoli - Valter De Maggio, nel corso della diretta di Radio Goal a Kiss Kiss Napoli, sulle frequenze della radio ufficiale della SSC Napoli, annuncia il ricorso del club azzurro per la squalifica di due turni a Max Allegri:

"Vi preannuncio che il Napoli farà ricorso per le due giornate di squalifica ad Allegri. Adesso ho la certezza, il Napoli presenta il ricorso per i due turni di stop ad Allegri. Si punterà alla riduzione di una giornata di squalifica, affinché ci sia contro la Juventus e salti solo Monza-Napoli".

Allegri

Squalifica Allegri: due giornate e multa

Massimiliano Allegri salterà Monza-Napoli e Juventus-Napoli, in seguito alla squalifica rimediata contro la Roma. Il tecnico azzurro non sarà in panchina nella sfida contro il Monza, in programma mercoledì 28 ottobre, e dovrà rinunciare anche al ritorno allo Stadium, previsto domenica 1° novembre. Per Allegri anche una sanzione economica di 10mila euro di ammenda.

Di seguito la comunicazione ufficiale della Lega Serie A:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Napoli): "per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".