SSC Napoli, il report: c'è una buona notizia che riguarda Amir Rrahmani
Notizie 13:57
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Ultime notizie SSC Napoli - Il club azzurro ha comunicato con una nota l'esito degli esami strumentali per Badiashile ma si ferma per infortunio anche Spinazzola. Mentre c'è un rientro in gruppo.
Napoli: rientra Rrahmani in gruppo
Torna in gruppo Amir Rrahmani, superato lo stato influenzale che gli aveva fatto saltare Napoli-Roma. Di seguito il report della SSC Napoli:
"SSC Napoli Training Center - Dopo il match di sabato gli azzurri sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, mercoledì alle 20:45 al Brianteo contro il Monza. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico.
Rrahmani si è allenato in gruppo".
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