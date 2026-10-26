SSC Napoli, il report: c'è una buona notizia che riguarda Amir Rrahmani

Ultime notizie SSC Napoli - Il club azzurro ha comunicato con una nota l'esito degli esami strumentali per Badiashile ma si ferma per infortunio anche Spinazzola. Mentre c'è un rientro in gruppo.

Torna in gruppo Amir Rrahmani, superato lo stato influenzale che gli aveva fatto saltare Napoli-Roma. Di seguito il report della SSC Napoli:

"SSC Napoli Training Center - Dopo il match di sabato gli azzurri sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, mercoledì alle 20:45 al Brianteo contro il Monza. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico.

Rrahmani si è allenato in gruppo".