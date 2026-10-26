Ultime notizie SSC Napoli - Chi l’ha visto? Cinquanta giorni cercando Hojlund, perché adesso va così, con questa cupa percezione di ritrovarsi dentro una crisetta del gol, scrive la Gazzetta dello Sport.

C’è un problema che esiste e che per risolverlo avrà bisogno di pazienza: "Rasmus Hojlund è il centravanti dei sogni per ora perduti, le statistiche sono lì a inquietarlo e per addolcirlo Allegri gli dà coraggio togliendogli pressione da dosso. Hojlund si è fermato a San Siro, da quel 5 settembre non è accaduto più nulla. Due gol finora, però mai una gioia. Con la Roma sarebbe bastato che Olivera l’avesse messa dentro per offrirgli il sorriso nascosto dentro un assist. E invece, è andata in quel modo, La storia scatena ricordi che si trasformano in paragoni: riporta a Cavani e a Higuain, a Mertens e a Osimhen e a Lukaku, che non lasciano tracce nell’attaccante ma un po’ finiscono per incidere sull’atmosfera già gravata da questi cinquanta giorni e otto partite senza riuscire a gustarsi il miglior Hojlund".