SSC Napoli, la maglia replica 2026-2027 in vendita a soli € 39,99 con personalizzazione inclusa!
La nuova maglia del Napoli in versione replica personalizzata in vendita a soli 39,99 euro, ecco come acquistare online
Informazione pubblicitaria - Finalmente in vendita la nuova maglia replica SSC Napoli 2026-2027! Come ogni anno, il Napoli mette in vendita prima la maglia ufficiale al prezzo di 150 euro e poi una versione replica a costo inferiore, per consentire a tutti i tifosi napoletani di acquistare prodotti originali SSC Napoli ma spendendo meno soldi.
La maglia del Centenario Napoli in versione replica costa 39,90 euro ed è disponibile in tutte le taglie, sia per bambini che per adulti, inclusa di personalizzazione:
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SSC Napoli maglia replica personalizzabile
La maglia replica del Napoli 2026 2027 è realizzata è un prodotto con licenza ufficiale SSC Napoli con ologramma di autenticità, prodotta 100% Made in Italy in materiale poliestere di alta qualità. La maglia replica può essere personalizzata con nome e numero a scelta e si può scegliere sia il nome di un calciatore oppure un nome qualsiasi, completamente personalizzato.
La maglia replica personalizzata costa 39,99 euro e il costo della personalizzazione (nome e numero) è incluso nel prezzo.
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