Doppia assenza Lazio contro il Cagliari: Gattuso può ritrovare due pedine fondamentali contro il Napoli

Ultime notizie Napoli - Dopo la gara contro la Juventus, il Napoli sarà impegnato in Champions League contro il Porto. L'impegno europeo anticipa la sfida del prossimo turno Serie A. Tra poco più di una settimana, infatti, Massimiliano Allegri sfiderà Gennaro Gattuso, ex tecnico dei partenopei. La partita Napoli-Lazio, infatti, è in programma l'8 novembre alle ore 12:30.

Napoli-Lazio, doppio rientro per Gattuso?

Matteo Petrucci, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per svelare le ultime in casa Lazio per la gara di domenica contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Gattuso farà a meno di Marusic e Rovella che potrebbero tornare a disposizione per la sfida contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Stanno meglio Marusic e Rovella che non verranno rischiati e non verranno convocati, proveranno ad essere disponibili per la prossima partita Serie A contro il Napoli".