Juan Jesus attacca dopo Venezia-Inter: «Se il VAR non corregge, il calcio pulito resta solo uno slogan»

La vittoria dell’Inter contro il Venezia continua a far discutere per un episodio arbitrale che ha acceso le polemiche. Al centro della contestazione c’è il contatto tra Carlos Augusto e Sohm, avvenuto all’inizio dell’azione che ha portato al gol decisivo dei nerazzurri. Juan Jesus ha espresso tutto il proprio disappunto sui social, criticando duramente la gestione dell’episodio.

Venezia-Inter e polemiche arbitrali, lo sfogo di Juan Jesus

La rete dello 0-1 è arrivata all’80’, al termine di un’azione conclusa da Thuram e caratterizzata dalla sfortunata deviazione di Moreno. Tuttavia, secondo le contestazioni emerse dopo la partita, l’azione sarebbe stata viziata da un fallo commesso da Carlos Augusto su Sohm nella fase iniziale.

L’arbitro Pairetto ha lasciato proseguire, senza interrompere il gioco. Juan Jesus non ha nascosto la propria rabbia per la decisione arbitrale, affidando ai social un messaggio dai toni duri: «Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato».

Il difensore ha poi puntato l’attenzione sull’intervento del VAR, mettendo in discussione la credibilità delle decisioni arbitrali: «Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere, il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan».

Juan Jesus difende il Venezia dopo la sconfitta

Al di là delle polemiche, il centrale ha voluto riconoscere l’impegno della squadra, capace di tenere testa a un avversario di livello superiore e di creare occasioni per passare in vantaggio. «Sempre più orgoglioso e convinto di questo gruppo! Ieri resta un grande rammarico, perché per quello che abbiamo dimostrato in campo meritavamo molto di più», ha scritto il difensore. Il messaggio si è concluso con un incoraggiamento ai compagni e all’ambiente veneziano: «Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre».