Sprofondo Beukema: cosa rischia dopo la figuraccia di Napoli-Roma
Caso Beukema dopo Napoli-Roma
Arrivato all'ombra del Vesuvio con importanti aspettative a fronte di un investimento economico importante, il percorso di Sam Beukema in maglia azzurra si sta invece trasformato in un vero e proprio incubo. L'impatto del difensore olandese non ha mai rispettato le aspettative, disegnando una parabola in discesa per un acquisto di spessore che sembra essersi smarrito dal suo arrivo.
Già durante la gestione di Antonio Conte, che lo ha scelto e voluto, il centrale ex Bologna non era mai riuscito a integrarsi stabilmente nei meccanismi della squadra, collezionando una serie di apparizioni col contagocce e finendo presto ai margini delle rotazioni principali. Il cambio in panchina e l'arrivo di Massimiliano Allegri non hanno invertito la rotta: l'infortunio estivo che ne ha condizionato l'impiego, poi una lentezza nell'inserimento fino a una prestazione contro la Roma che rischia di avere strasischi pesanti nelle gerarchie del reparto.
Beukema rischia di finire ai margini dopo Napoli-Roma
Ne parla Il Mattino oggi in edicola da cui si legge:
"Beukema vive una crisi senza fine. «Dispiace per come è finita. Ci sono momenti da cui imparare e da cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare». L'ha fatta grossa, contro la Roma. Le immagini tv sono state impietose. L'olandese, pagato 31 milioni di euro, rischia di finire in un angolo, come è successo con Lucca nelle ultime due gare".