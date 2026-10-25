Roma, Molina: "Andiamo tutti nella stessa direzione, vogliamo sempre vincere!"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Roma, Molina parla a DAZN al termine della partita contro il Napoli finita per 3-3

Ultime notizie calcio NapoliNahuel Molina, difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita Napoli-Roma.

Molina dopo Napoli-Roma 3-3

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ bello se tutti che fanno parte della Roma vanno tutti nella stessa parte e nella stessa direzione. Nucleo argentino? E’ bellissimo, in un gruppo così trovare tanti argentini è difficili, oggi siamo in cinque. Mario anche gioca con noi, è davvero bellissimo. Vogliamo vincere, non interessa se siamo in panchina oppure se partiamo titolari. Poi siamo a disposizione del mister”.

Molina dopo Napoli Roma 3-3
 
 
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