Roma, Molina: "Andiamo tutti nella stessa direzione, vogliamo sempre vincere!"
Le Interviste 00:45
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Roma, Molina parla a DAZN al termine della partita contro il Napoli finita per 3-3
Ultime notizie calcio Napoli – Nahuel Molina, difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita Napoli-Roma.
Molina dopo Napoli-Roma 3-3
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“E’ bello se tutti che fanno parte della Roma vanno tutti nella stessa parte e nella stessa direzione. Nucleo argentino? E’ bellissimo, in un gruppo così trovare tanti argentini è difficili, oggi siamo in cinque. Mario anche gioca con noi, è davvero bellissimo. Vogliamo vincere, non interessa se siamo in panchina oppure se partiamo titolari. Poi siamo a disposizione del mister”.
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