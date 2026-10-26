"Era l'uomo giusto", quando Aponte poteva già acquistare la SSC Napoli: il retroscena

Diego Aponte, grande indiziato per un possibile futuro acquisto della SSC Napoli, poteva già subentrare ai vertici della società decenni fa come ricorda Il Mattino oggi in edicola.

Quando Aponte poteva acquistare la SSC Napoli

Nel suo libro "Chi sono stato?" l'ex presidente Fiore, scomparso nove anni fa, ricordò i personaggi con cui entrò in contatto all'epoca perché il suo amore per il Napoli lo spinse a cercare una soluzione. Incontrò l'armatore Gianluigi Aponte, che si dichiarò impegnato con l'espansione del gruppo Msc (è il main sponsor degli azzurri dal 2023). «Gli proposi di concorrere all'acquisto del Napoli. Si dichiarò lieto della mia offerta ma era impossibilitato ad accettarla. Sarebbe stato l'uomo giusto: avevo incontrato un uomo di grandi vedute».

De Laurentiis e quel "venderei a un napoletano"

Alla fine la spuntò appunto Aurelio De Laurentiis con un assegno da 32 milioni di euro. Il patron ha di recente ammesso: "Gli arabi mi offrirono 3 miliardi e mezzo di euro. Ma se dovessi vendere tra due, tre o quattro anni preferirei vendere a un napoletano". Ed è così che torna d'attualità il nome di Aponte. Chissà che non possa ritornare al centro di quel discorso a distanza di anni e anni.